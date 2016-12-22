- -26 ... -28 C°
- -30 ... -32 C°
- 61.1092р. - 0.6875
- 63.6086р. - 0.5920
-
22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
-
20.12.2016 г. | 16:03Гости эфира: Скалунова Ирина, Кузнецов Андрей
В «Тракторе» стартовали выступления участников чемпионата России по фигурному катанию
22.12.2016 г. 13:07
В «Тракторе» стартовали выступления участников чемпионата России по фигурному катанию. Порядок выхода на лед был определен в среду, 21 декабря, на церемонии жеребьевки. Стартовые номера были написаны внутри елочных игрушек. Вытягивая свой, спортсмен забирал сувенир на память. Внутри новогоднего шара фигуристов ждала конфета с логотипом турнира.
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
Соревнования в ледовой арене начались сегодня в 14:00 - с короткой программой вышли мужчины. В 16:45 в борьбу вступят спортивные пары. Состязания прервут для официальных мероприятий. В 18:45 в фойе «Трактора» пройдет торжественная церемония спецгашения почтовой карточки чемпионата России по фигурному катанию, а в 19:00 - открытие фотовыставки «Звезды фигурного катания в Челябинске».
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
Торжественное открытие соревнований запланировано на 19:30, а в 20:35 стартуют выступления танцевальных пар. В пятницу, 23 декабря, с 14:00 ожидаются выступления женщин с короткой программой, их сменят мужчины с произвольной. Вечером на лед выйдут танцевальные пары — тоже с произвольным катанием.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 21.12.2016 г. На чемпионате России по фигурному катанию можно будет провериться на ВИЧ
- 21.12.2016 г. Гендиректор федерации фигурного катания отметил высокий уровень организации чемпионата России в Челябинске
- 20.12.2016 г. Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Челябинске сегодня
- 19.12.2016 г. Челябинск готов к чемпионату России по фигурному катанию
- 19.12.2016 г. Звезды фигурного катания откроют в Челябинске мемориальную доску первому директору ДС «Юность»