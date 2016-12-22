Фото с сайта pravmin74.ru

В «Тракторе» стартовали выступления участников чемпионата России по фигурному катанию. Порядок выхода на лед был определен в среду, 21 декабря, на церемонии жеребьевки. Стартовые номера были написаны внутри елочных игрушек. Вытягивая свой, спортсмен забирал сувенир на память. Внутри новогоднего шара фигуристов ждала конфета с логотипом турнира.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Соревнования в ледовой арене начались сегодня в 14:00 - с короткой программой вышли мужчины. В 16:45 в борьбу вступят спортивные пары. Состязания прервут для официальных мероприятий. В 18:45 в фойе «Трактора» пройдет торжественная церемония спецгашения почтовой карточки чемпионата России по фигурному катанию, а в 19:00 - открытие фотовыставки «Звезды фигурного катания в Челябинске».

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Торжественное открытие соревнований запланировано на 19:30, а в 20:35 стартуют выступления танцевальных пар. В пятницу, 23 декабря, с 14:00 ожидаются выступления женщин с короткой программой, их сменят мужчины с произвольной. Вечером на лед выйдут танцевальные пары — тоже с произвольным катанием.

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