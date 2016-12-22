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Контрольно-счетную палату Челябинской области возглавил Алексей Лошкин
22.12.2016 г. 13:01
Контрольно-счетную палату Челябинской области возглавил Алексей Лошкин. Необходимость смены руководителя структуры возникла потому, что Сергей Комяков достиг возраста 65 лет, который является предельным для работы в данной должности. От обязанностей Комякова освободили по итогам голосования депутатов Законодательного собрания региона.
Новым главой стал Алексей Лошкин, долгое время работавший в контрольно-ревизионном управлении. Его кандидатуру ранее предложил губернатор Борис Дубровский. Парламентарии большинством голосов поддержали назначение Лошкина на пост.
Сергею Комякову вручили почетную грамоту «За добросовестный труд и значительный вклад в развитие Челябинской области». Руководителем контрольно-счетной палаты Комяков был назначен в декабре 2015 года.
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