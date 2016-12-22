Фото с сайта chelyabinsk.er.ru

Контрольно-счетную палату Челябинской области возглавил Алексей Лошкин. Необходимость смены руководителя структуры возникла потому, что Сергей Комяков достиг возраста 65 лет, который является предельным для работы в данной должности. От обязанностей Комякова освободили по итогам голосования депутатов Законодательного собрания региона.

Новым главой стал Алексей Лошкин, долгое время работавший в контрольно-ревизионном управлении. Его кандидатуру ранее предложил губернатор Борис Дубровский. Парламентарии большинством голосов поддержали назначение Лошкина на пост.

Сергею Комякову вручили почетную грамоту «За добросовестный труд и значительный вклад в развитие Челябинской области». Руководителем контрольно-счетной палаты Комяков был назначен в декабре 2015 года.

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