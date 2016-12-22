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В ЧелГУ открыли лабораторию для выявления экологических проблем региона

22.12.2016 г. 12:53

В ЧелГУ открыли лабораторию для выявления экологических проблем региона
Фото с сайта www.csu.ru

В ЧелГУ открыли лабораторию для выявления экологических проблем региона. Ученые и студенты будут проводить мониторинг и экспертизу состояния окружающей среды. Как сообщает пресс-служба университета, лаборатория позволит с высокой точностью исследовать почву, воду, воздух и живые организмы.

«Атомно-абсорбционный спектрометр определяет концентрации более 60 химических элементов. А система капиллярного электрофореза поможет подойти к решению еще одного актуального для Южного Урала вопроса – ухудшающегося с каждым годом качества поверхностных и подземных вод. Измерению подвергаются их основные ионы и биогенные элементы», - сказано в сообщении.

 

 

   Фото: Пресс-служба ЧелГУ

 

Специалисты вуза смогут предоставлять данные, полученные в лаборатории, руководству региона и предприятиям.

 

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