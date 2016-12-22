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В автоцентре «Джемир» ввели процедуру наблюдения до мая 2017 года
22.12.2016 г. 12:50
Фото с сайта ipopen.ru
В автоцентре «Джемир» ввели процедуру наблюдения до мая 2017 года. Арбитражный суд Челябинской области инициировал процесс после заявления предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети», которое потребовало признать «Джемир» банкротом. Компания по продаже автомобилей задолжала МУПу за коммунальные услуги свыше 2,3 млн рублей, пишет «Коммерсантъ». Ходатайствовать о банкротстве организации намеревался также «Сбербанк», у которого имущество автодилера марок Ravon, Opel и Chevrolet находится в залоге.
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