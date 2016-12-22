Фото с сайта adi19.ru

Объявившие голодовку жильцы общежитий в Челябинске начали падать в обморок. Людям вызывают скорую помощь. В режиме круглосуточной голодовки находятся три общежития: на Комарова, 41, проспекте Победы, 287-А и Барбюса, 136-В. В последнем люди отказываются от еды уже четвертые сутки. Вчера они начали падать в обморок, сообщает агентство новостей "Доступ". Помощь медиков потребовалась четырем женщинам, одна из которых является молодой матерью. Скорая четыре раза приезжала на вызовы. Голодающим предложили госпитализацию и предупредили о возможном летальном исходе, однако женщины отказались ехать в больницу. Всего на данный момент в акции участвуют около 80 человек.

1 марта 2017 года в России прекратится бесплатная приватизация помещений, которые люди занимают как наниматели. Для жильцов 43 общежитий в Челябинской области это означает, что собственных квадратных метров у них не появится никогда, хотя они имеют на них право. Такие опасения и заставили челябинцев начать голодовку.

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