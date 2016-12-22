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22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
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20.12.2016 г. | 16:03Гости эфира: Скалунова Ирина, Кузнецов Андрей
Миндортранс Челябинской области предупредил о возможных задержках движения междугородных автобусов
22.12.2016 г. 12:00
Миндортранс Челябинской области предупредил о возможных задержках движения междугородных автобусов. Как сообщили в ведомстве, изменений рейсов внутри региона нет, однако водителям автотранспота рекомендовано соблюдать предельную осторожность на накатанных трассах и при необходимости переходить на минимальный скоростной режим. В связи с этим возможны незначительные отклонения от графика и опоздания. Отмены рейсов в оперативном плане транспортников нет.
В южноуральском миндоре уточнили, что в начале недели, когда температура на улице опускалась до 34 градусов мороза, несколько исправных машин не вышли в рейсы. Это объяснялось тем, что на ряд областных направлений люди просто не купили билеты, отложив поездки до ослабления холодов. Сейчас все маршруты обслуживаются в штатном режиме.
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