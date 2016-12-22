Фото с сайта НГС Красноярск

Миндортранс Челябинской области предупредил о возможных задержках движения междугородных автобусов. Как сообщили в ведомстве, изменений рейсов внутри региона нет, однако водителям автотранспота рекомендовано соблюдать предельную осторожность на накатанных трассах и при необходимости переходить на минимальный скоростной режим. В связи с этим возможны незначительные отклонения от графика и опоздания. Отмены рейсов в оперативном плане транспортников нет.

В южноуральском миндоре уточнили, что в начале недели, когда температура на улице опускалась до 34 градусов мороза, несколько исправных машин не вышли в рейсы. Это объяснялось тем, что на ряд областных направлений люди просто не купили билеты, отложив поездки до ослабления холодов. Сейчас все маршруты обслуживаются в штатном режиме.

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