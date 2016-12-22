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Голландский тренер конькобежцев не исключил подмены допинг-проб на чемпионате в Челябинске
22.12.2016 г. 11:53
Голландский тренер конькобежцев не исключил подмены допинг-проб на чемпионате в Челябинске. Як Ори, который является наставником лидеров сборной Нидерландов, заявил, что опасается искажения результатов анализов спортсменов в ходе проведения финала Кубка мира по конькобежному спорту на Южном Урале в марте 2017 года. Об этом сообщает Р-Спорт.
Международный союз конькобежцев в июле объявил, что финал Кубка мира сезона-2016/17 пройдет в Челябинске, несмотря на призывы МОК приостановить подготовку к международным соревнованиям по зимним видам спорта на территории России из-за допинговых скандалов. О том, что проведение финала в Челябинске не отменят, в декабре высказался и глава Международного союза конькобежцев Ян Дейкема. По его словам, перенос турнира привел бы к юридическим и финансовым сложностям.
Тем не менее, голландский тренер Як Ори считает, что на территории России могут подменить допинг-пробы иностранных спортсменов. Наставник заявил о необходимости «анализа рисков», с которыми сопряжено проведение турнира в Челябинске.
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