Фото с сайта Саратовский Департамент Судебных Экспертиз

Розничная сеть «Здоровая ферма» признана банкротом. Решение принял Арбитражный суд Челябинской области. Заявление на банкротство подало ООО «Центр гостеприимства «Европа». Как пишет «Коммерсантъ», эта компания требует включить в третью очередь реестра кредиторов задолженность перед ней в сумме 14,3 млн рублей, а также неустойку и судебные расходы. Суд признал розничную сеть банкротом и открыл конкурсное производство. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.

Сама «Здоровая ферма» работала с обанкроченной компанией по договору франшизы, но в январе этого года он был расторгнут. Розничная сеть была представлена в Челябинской области пятью магазинами, четыре из них закрылись в последние несколько месяцев.

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Все новости за 22.12.2016 г.»