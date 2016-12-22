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Розничная сеть «Здоровая ферма» признана банкротом
22.12.2016 г. 11:46
Розничная сеть «Здоровая ферма» признана банкротом. Решение принял Арбитражный суд Челябинской области. Заявление на банкротство подало ООО «Центр гостеприимства «Европа». Как пишет «Коммерсантъ», эта компания требует включить в третью очередь реестра кредиторов задолженность перед ней в сумме 14,3 млн рублей, а также неустойку и судебные расходы. Суд признал розничную сеть банкротом и открыл конкурсное производство. Мотивировочная часть решения еще не опубликована.
Сама «Здоровая ферма» работала с обанкроченной компанией по договору франшизы, но в январе этого года он был расторгнут. Розничная сеть была представлена в Челябинской области пятью магазинами, четыре из них закрылись в последние несколько месяцев.
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