Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский возглавил рейтинг влияния в Челябинской области. Список представителей региональной элиты составили в филиале президентской академии. В исследовании приняли участие 60 экспертов, а в рейтинг-лист было включено 143 персоны.

Балл влияния Бориса Дубровского - 8,70. Составители перечня отмечают, что показатель губернатора незначительно, но снизился по сравнению с июнем 2016 года. Тогда у главы региона было 9,00 баллов, а год назад – 9,29.

Второе место у председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, показатель – 8,65. Также в рейтинг вошли начальник управления ФСБ по Челябинской области Игорь Ахримеев, спикер Заксобрания Владимир Мякуш, прокурор региона Александр Кондратьев, глава управления МВД Андрей Сергеев и мэр Челябинска Евгений Тефтелев. С полным рейтингом влияния можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 22.12.2016 г.»