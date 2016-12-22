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Губернатор Борис Дубровский возглавил рейтинг влияния в Челябинской области
22.12.2016 г. 11:19
Губернатор Борис Дубровский возглавил рейтинг влияния в Челябинской области. Список представителей региональной элиты составили в филиале президентской академии. В исследовании приняли участие 60 экспертов, а в рейтинг-лист было включено 143 персоны.
Балл влияния Бориса Дубровского - 8,70. Составители перечня отмечают, что показатель губернатора незначительно, но снизился по сравнению с июнем 2016 года. Тогда у главы региона было 9,00 баллов, а год назад – 9,29.
Второе место у председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова, показатель – 8,65. Также в рейтинг вошли начальник управления ФСБ по Челябинской области Игорь Ахримеев, спикер Заксобрания Владимир Мякуш, прокурор региона Александр Кондратьев, глава управления МВД Андрей Сергеев и мэр Челябинска Евгений Тефтелев. С полным рейтингом влияния можно ознакомиться по ссылке.
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