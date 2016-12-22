Фото с сайта Агентство новостей ТВ2

Школьники Челябинска во вторую смену сегодня учатся в обычном режиме. Информация об этом размещена на сайте администрации города. Из-за мороза в четверг, 22 декабря, были отменены занятия для школьников первой смены с 1-го по 4-й классы.

По данным Челябинского гидрометцентра, в восемь утра температура воздуха составила -24 градуса. На ближайшие часы синоптики обещают около 23 градусов со знаком "минус". Предстоящая ночь также будет морозной - до -32. Потепление ожидается с пятницы, 23 декабря. Днем будет в пределах -17 градусов, а в субботу, 24 декабря, - уже -7-9.

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