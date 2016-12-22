Фото с сайта Такси Комета

В Челябинской области пассажирка такси умерла на глазах у водителя. 69-летняя жительница Кыштыма скончалась в машине от сердечного приступа по дороге домой. Трагический случай произошел в среду, 21 декабря, сообщает «Кыштымский рабочий». В дороге пассажирке внезапно стало плохо. Когда водитель понял, что произошло, он остановил автомобиль и вызвал скорую помощь, но медики спасти женщину не успели, им оставалось только констатировать смерть. По предварительным данным, она стала следствием сердечного приступа, однако точную причину определит судмедэкспертиза.

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