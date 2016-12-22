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Разбор полетов
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Украсит праздник, а еще может стать причиной трагедии

22.12.2016 г. 10:31

Украсит праздник, а еще может стать причиной трагедии
Фото с сайта Город+

Украсит праздник, а еще может стать причиной трагедии. Ежегодно от запуска пиротехники страдают сотни человек.

Как правильно выбрать салют? Когда запуск фейерверка может обернуться штрафом? Говорим об этом сегодня в программе "Разбор полетов" в 16.35.

Гости в студии заместитель главного государственного инспектора Челябинска по пожарному надзору Андрей Смирнов, начальник отдела по использованию административного законодательства УМВД России по Челябинску Сергей Янчев.

Звоните по телефону прямого эфира 269-97-78 и оставляйте вопросы на сайте echochel.ru.

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