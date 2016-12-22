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Разбор полетов
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22.12.2016 г. | 15:12Гости эфира: Смирнов Андрей, Янчев Сергей
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20.12.2016 г. | 16:03Гости эфира: Скалунова Ирина, Кузнецов Андрей
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Украсит праздник, а еще может стать причиной трагедии
22.12.2016 г. 10:31
Фото с сайта Город+
Украсит праздник, а еще может стать причиной трагедии. Ежегодно от запуска пиротехники страдают сотни человек.
Как правильно выбрать салют? Когда запуск фейерверка может обернуться штрафом? Говорим об этом сегодня в программе "Разбор полетов" в 16.35.
Гости в студии заместитель главного государственного инспектора Челябинска по пожарному надзору Андрей Смирнов, начальник отдела по использованию административного законодательства УМВД России по Челябинску Сергей Янчев.
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