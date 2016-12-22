Фото с сайта Vg-news.ru

17-летняя жительница Озерска насмерть забила 3-месячного сына. Суд отправил несовершеннолетнюю в воспитательную колонию за убийство младенца. Также девушка пройдет принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Жестокое убийство ребенка произошло в ноябре 2015 года. На суде озерчанка отрицала причастность к преступлению и утверждала, что сына убил ее сожитель. Однако девушке дали пять лет колонии. После она подала апелляционную жалобу. Сегодня, 22 декабря, стало известно, что судебная коллегия по уголовным делам Челябинского областного суда завершила рассмотрение дела. Приговор местной инстанции оставили без изменений.

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Все новости за 22.12.2016 г.»