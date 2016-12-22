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Mitsubishi залетел под встречный КамАЗ на трассе М5, водитель иномарки погиб

22.12.2016 г. 10:00

Mitsubishi залетел под встречный КамАЗ на трассе М5, водитель иномарки погиб
Фото с сайта 74.мвд.рф

Mitsubishi залетел под встречный КамАЗ на трассе М5, водитель иномарки погиб. Авария произошла в среду, 21 декабря, в 11:05. На 1592-м километре федеральной трассы Москва–Челябинск 66-летний водитель Mitsubishi L200 выехал на полосу встречного движения, где машина столкнулась с тягачом КамАЗ. Водитель иномарки от полученных травм скончался в больнице. По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области.

 

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