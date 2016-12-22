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С экстремальными морозами жителям Челябинской области угрожает снежная слепота. Медики предупреждают, что в зимние дни сияние снега может оказаться ослепительным в прямом смысле слова. Солнечный свет преломляется в многочисленных кристаллах и оказывает агрессивное воздействие на роговицу глаза. Результатом может стать так называемая снежная офтальмия, то есть слепота, которая развивается из-за ожога и последующего воспаления.

Для того, чтобы избежать таких последствий, специалисты рекомендуют не пренебрегать темными очками в холодное время года. При этом стекла должны быть обязательно снабжены ультрафиолетовым фильтром. Причем носить их нужно не только на ярком солнце, но и в пасмурную погоду, потому что облака от UV-излучения не защищают.

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Все новости за 22.12.2016 г.»