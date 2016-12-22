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Приставы в Челябинской области создают спецотдел по борьбе с коллекторами
22.12.2016 г. 09:44
Приставы в Челябинской области создают спецотдел по борьбе с коллекторами. Новое направление в работе службы появилось после принятия изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Как пояснили в руководстве южноуральского управления судебных приставов, регулирование деятельности коллекторских агентств входит в сферу полномочий ведомства. Кроме того, служба обязана вести реестр юридических лиц, которые зарабатывают услугами по возврату просроченной задолженности. Организации, не внесенные в этот паречень, не имеют права работать.
На базе ведомства в Челябинской области будет создан отдел по регулированию деятельности коллекторских агентств и рассмотрению жалоб на их деятельность. Судебные приставы будут проводить проверки, принимать решения и выносить предписания по результатам мониторинга работы юрлиц, включенных в госреестр коллекторов. Отдел начнет службу с 1 января 2017 года, когда вступит в силу новая редакция федерального закона.
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