Фото с сайта Ulnovosti.ru

Приставы в Челябинской области создают спецотдел по борьбе с коллекторами. Новое направление в работе службы появилось после принятия изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Как пояснили в руководстве южноуральского управления судебных приставов, регулирование деятельности коллекторских агентств входит в сферу полномочий ведомства. Кроме того, служба обязана вести реестр юридических лиц, которые зарабатывают услугами по возврату просроченной задолженности. Организации, не внесенные в этот паречень, не имеют права работать.

На базе ведомства в Челябинской области будет создан отдел по регулированию деятельности коллекторских агентств и рассмотрению жалоб на их деятельность. Судебные приставы будут проводить проверки, принимать решения и выносить предписания по результатам мониторинга работы юрлиц, включенных в госреестр коллекторов. Отдел начнет службу с 1 января 2017 года, когда вступит в силу новая редакция федерального закона.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 22.12.2016 г.»