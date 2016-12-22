  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -26 ... -28 C°
  • -30 ... -32 C°
  • 61.1092р. - 0.6875
  • 63.6086р. - 0.5920
  •  
  • Делай как Я
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Приставы в Челябинской области создают спецотдел по борьбе с коллекторами

22.12.2016 г. 09:44

Приставы в Челябинской области создают спецотдел по борьбе с коллекторами
Фото с сайта Ulnovosti.ru

Приставы в Челябинской области создают спецотдел по борьбе с коллекторами. Новое направление в работе службы появилось после принятия изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Как пояснили в руководстве южноуральского управления судебных приставов, регулирование деятельности коллекторских агентств входит в сферу полномочий ведомства. Кроме того, служба обязана вести реестр юридических лиц, которые зарабатывают услугами по возврату просроченной задолженности. Организации, не внесенные в этот паречень, не имеют права работать.

На базе ведомства в Челябинской области будет создан отдел по регулированию деятельности коллекторских агентств и рассмотрению жалоб на их деятельность. Судебные приставы будут проводить проверки, принимать решения и выносить предписания по результатам мониторинга работы юрлиц, включенных в госреестр коллекторов. Отдел начнет службу с 1 января 2017 года, когда вступит в силу новая редакция федерального закона.

 

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 22.12.2016 г.»

Новости на эту тему