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Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

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Радиостанция «Эхо Москвы» в Челябинске

Челябинская область в 2017 году сосредоточится на взаимодействии с Китаем, Индией и Ираном
Челябинская область в 2017 году сосредоточится на взаимодействии с Китаем, Индией и Ираном
Работать на развитие внешнеэкономических отношений от регионального правительства потребовал губернатор Борис Дубровский.
Квартиры в Ленинском районе, на ЧТЗ и ЧМЗ подешевеют в ближайшие полгода
Квартиры в Ленинском районе, на ЧТЗ и ЧМЗ подешевеют в ближайшие полгода
Что будет с ценами на квартиры в Челябинске в 2017 году? Как изменится ситуация на рынке недвижимости?
Этап кубка мира по ски-кроссу пройдет в «Солнечной долине», несмотря на санкции МОК
Этап кубка мира по ски-кроссу пройдет в «Солнечной долине», несмотря на санкции МОК
Об этом на первом в 2017 году совещании оргкомитета заявил министр спорта Челябинской области Леонид Одер. По его словам, соревнования в Миассе состоятся с вероятностью в 99%.
Жители Южного Урала смотрят в новый год с оптимизмом, но богатеть не готовы
Жители Южного Урала смотрят в новый год с оптимизмом, но богатеть не готовы
Как отметили эксперты, экономическое самоощущение россиян парадоксально: люди сохраняют оптимистичный настрой, однако не надеются на длительный период финансового благополучия.
Синоптики прогнозируют морозы в Челябинске на всю рабочую неделю
Синоптики прогнозируют морозы в Челябинске на всю рабочую неделю
По данным метеорологов, в будни столбики термометров станут опускаться до 25 градусов ниже нуля в дневные часы, а по ночам вероятны похолодания до -30-31.
В Челябинской области будут судить педофила, в течение года насиловавшего 12-летнюю девочку
Коммерческая недвижимость на первых этажах домов в Челябинске разлетается как горячие пирожки
Челябицы могут требовать у страховых компаний электронные полисы ОСАГО
Жители нескольких районов области остались без света и воды в новогодние праздники
Через Челябинск пройдет маршрут мотоэкспедиции на «Уралах»
Отделение «Единой России» в Челябинской области возглавил магнитогорец Алексей Малофеев
Четверо человек в Челябинской области насмерть отравились угарным газом
Челябинец проснулся после новогодней ночи с наручниками на ноге
Евгений Тефтелев призвал штрафовать компании за несанкционированнный вывоз снега
Директора завода в Магнитогорске осудили за присвоение зарплаты рабочих
Более 100 тыс. человек побывали в главном ледовом городке Челябинска
Более 5 тыс. челябинцев обратились за экстренной помощью в новогодние праздники
Продавец в магазине украла у покупательницы 18 тыс. рублей
Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовой «Газелью» под Челябинском
Знаменитым южноуральцам на этой неделе вручат премию «Светлое прошлое»
Программы
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Нескучное право - Почему в Китае нельзя спасать тонущих людей?
Несколько не поддающихся, на наш взгляд, пониманию, но оттого еще более интересных законов Китая.
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Нескучное право - Почему в штате Иллинойс США запрещено предлагать сигары домашним животным?
Какие законы, защищающие животных, действуют в разных странах мира?
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Свой дом - Продажи новостроек эконом-класса в Челябинске снизились в три раза
По словам директора центра недвижимости "Форум" Игоря Чернядьева, есть две главные причины у возникновения такой ситуации. Первая - это кризис, который не позволяет людям надеяться на лучшее и заставляет воздержаться от крупных покупок, в том числе жилья. Вторая - ситуация с компанией "Гринфлайт" и микрорайоном «Академ Riverside».
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Экономика и бизнес - Слежка за электронной перепиской сотрудников компаний в основном законна, но бессмысленна
Разработка технических средств мониторинга достигла такого уровня, что сейчас позволить себе «шпионские игрушки» может не только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Установить программу, которая по той или иной технологии распознает содержание всех отправленных писем, можно уже без помощи интернет-провайдеров.