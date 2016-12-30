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Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

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Радиостанция «Эхо Москвы» в Челябинске

СКР проверяет информацию СМИ о 3-летнем ребенке, которого отец напоил пивом
СКР проверяет информацию СМИ о 3-летнем ребенке, которого отец напоил пивом
Все произошло в еманжелинском поселке Батуринский. Местный житель в пьяном состоянии напоил маленького сына. Ребенок потерял сознание и попал в реанимацию.
Убийца челябинки Эстер Альварес попросил суд смягчить приговор
Убийца челябинки Эстер Альварес попросил суд смягчить приговор
Застреливший женщину Эдвард Краузе, а также его подельники Елена Самсонова и Семен Лабецкий подали апелляцию в областной суд.
Бывшего владельца завода в Челябинской области подозревают в хищении 2,8 млрд у банка «Петрокоммерц»
Бывшего владельца завода в Челябинской области подозревают в хищении 2,8 млрд у банка «Петрокоммерц»
Исчезновение денег расследуется по заявлению банка «Открытие», в состав которого «Петрокоммерц» вошел в 2015 году.
В Копейске школьник выстрелил в глаз 8-летнему брату
В Копейске школьник выстрелил в глаз 8-летнему брату
Все случилось вечером в субботу, 14 января. В руки к 11-летнему ребенку попал пневматический пистолет. Он играл с оружием и случайно произвел выстрел.
Более 4 тыс. флаконов аналогичной «Боярышнику» жидкости изъяли в Челябинской области
Более 4 тыс. флаконов аналогичной «Боярышнику» жидкости изъяли в Челябинской области
В ходе оперативной проверки сотрудники полиции обошли свыше 200 розничных магазинов в крупных городах региона.
В Челябинске увеличили размер страховых выплат пострадавшим на производстве
В Челябинске нашли школьницу, которая ушла на каток и пропала
Водитель иномарки попал в больницу после ДТП с грузовиком на трассе М5
Иномарка вылетела на заполненный людьми тротуар
Борис Дубровский потребовал обеспечить безопасность людей на крещенском купании
В челябинском зоопарке родился редкий грызун пака
Пьяный отец в Еманжелинске напоил 3-летнего сына пивом до бессознательного состояния
Почти во всех районах Челябинска дворовые катки непригодны для использования
Житель Кыштыма из ревности ударил возлюбленную обухом топора по голове
В Дагестане поймали мужчину, который обманом забирал деньги у челябинцев
В ДТП на северо-западе иномарка перевернулась на крышу
Школьница пошла на каток в Челябинске и пропала
Суд запретил челябинской компании строить гараж в санитарной зоне Успенского кладбища
В Челябинске наградили семерых лауреатов премии «Светлое прошлое»
В Челябинске устроят чемпионат по скоростному собиранию кубика Рубика
Программы
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Нескучное право - Иск к Сатане и дело о краже волны: знаменитые и забавные, но заведомо бесперспективные судебные иски
В списке таких исков есть и отечественный прецедент, который связан с Владимиром Путиным
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Нескучное право - Почему в штате Пенсильвания США водители должны разбирать свои машины и причем тут лошадь?
Подборка самых странных автомобильных законов в мире
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Свой дом - Продажи новостроек эконом-класса в Челябинске снизились в три раза
По словам директора центра недвижимости "Форум" Игоря Чернядьева, есть две главные причины у возникновения такой ситуации. Первая - это кризис, который не позволяет людям надеяться на лучшее и заставляет воздержаться от крупных покупок, в том числе жилья. Вторая - ситуация с компанией "Гринфлайт" и микрорайоном «Академ Riverside».
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Экономика и бизнес - Слежка за электронной перепиской сотрудников компаний в основном законна, но бессмысленна
Разработка технических средств мониторинга достигла такого уровня, что сейчас позволить себе «шпионские игрушки» может не только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Установить программу, которая по той или иной технологии распознает содержание всех отправленных писем, можно уже без помощи интернет-провайдеров.