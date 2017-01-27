Челябинск
- -18 ... -20 C°
- -16 ... -18 C°
- 59.3137р. - 0.9962
- 63.8156р. - 1.2166
Нескучное право
-
30.01.2017 г. | 13:38
-
30.01.2017 г. | 13:33
Топ-5 новостей Челябинска
Радиостанция «Эхо Москвы» в Челябинске
Программы
По словам директора центра недвижимости "Форум" Игоря Чернядьева, есть две главные причины у возникновения такой ситуации. Первая - это кризис, который не позволяет людям надеяться на лучшее и заставляет воздержаться от крупных покупок, в том числе жилья. Вторая - ситуация с компанией "Гринфлайт" и микрорайоном «Академ Riverside».
Экономика и бизнес - Слежка за электронной перепиской сотрудников компаний в основном законна, но бессмысленнаРазработка технических средств мониторинга достигла такого уровня, что сейчас позволить себе «шпионские игрушки» может не только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Установить программу, которая по той или иной технологии распознает содержание всех отправленных писем, можно уже без помощи интернет-провайдеров.