  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • -1 ... +1 C°
  • 0 ... -2 C°
  • 60.6569р. + 0.3839
  • 63.8111р. + 0.7897
  •  
  • Делай как Я
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

Радиостанция «Эхо Москвы» в Челябинске

«Челябинское эхо» поздравляет слушателей и читателей с наступающим Новым годом
«Челябинское эхо» поздравляет слушателей и читателей с наступающим Новым годом
Желаем счастливых событий, хороших новостей и всегда быть на волне позитива!
Компания «Гринфлайт» подала судебный иск к СМП банку
Компания «Гринфлайт» подала судебный иск к СМП банку
Заявление направлено в Арбитраж 22 декабря и к рассмотрению пока не принято. Застройщик обжалует бездействие банка по снятию ограничений со счетов.
Таксисты в Челябинске подняли цены перед Новым годом
Таксисты в Челябинске подняли цены перед Новым годом
В трех крупных компаниях стоимость поездок поднялась примерно на 20%.
Куда звонить в новогодние праздники в случае коммунального ЧП? Телефоны в Челябинске
Куда звонить в новогодние праздники в случае коммунального ЧП? Телефоны в Челябинске
Администрация опубликовала список телефонов аварийно-диспетчерских служб ЖКХ города Челябинска.
Новый год на площади Революции в Челябинске: фейерверк, поздравление Путина
Новый год на площади Революции в Челябинске: фейерверк, поздравление Путина
31 декабря челябинцев на площади Революции ждет насыщенная программа. Праздник начнется в 23:00.
Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить
В Челябинске создадут первый в России бюджетный электромобиль
Известный ученый-астрофизик начал писать роман про челябинский метеорит
В Челябинской области осужден лесник, укравший деревья на 34 млн рублей
В Челябинске будут судить педофила, обвиненного в трех убийствах и изнасиловании 11 детей
В Челябинске машины начали эвакуировать с мест для инвалидов на парковках
В челябинском аэропорту задержали двоих мужчин с крупной партией кокаина в желудках
В Челябинске выпустили календарь с винтажными советскими открытками
Водители на Южном Урале более 20 тыс. раз обжаловали штрафы с камер
Легковой автомобиль врезался в груженый лесовоз на трассе Магнитогорск-Белорецк
Вылет в Ташкент из челябинского аэропорта задержали почти на 11 часов
Хозяин наркопритона в Челябинске подсадил на наркотики троих человек
В 2016 году на Южном Урале зарегистрировано 22 случая подмены автомобильных номеров
Кузнецов помог Овечкину перелезть через забор, чтобы успеть на матч
Система прудов для разведения лососевых появится в Челябинской области до 2020 года
Программы
1912arest2.jpeg
Комментарий дня - Андрей Лавров: Высокие показатели по возбуждению коррупционных дел в Челябинской области - результат планомерной работы исполнительной власти
3009stroit.jpg
Свой дом - Продажи новостроек эконом-класса в Челябинске снизились в три раза
По словам директора центра недвижимости "Форум" Игоря Чернядьева, есть две главные причины у возникновения такой ситуации. Первая - это кризис, который не позволяет людям надеяться на лучшее и заставляет воздержаться от крупных покупок, в том числе жилья. Вторая - ситуация с компанией "Гринфлайт" и микрорайоном «Академ Riverside».
2408perepiska.jpg
Экономика и бизнес - Слежка за электронной перепиской сотрудников компаний в основном законна, но бессмысленна
Разработка технических средств мониторинга достигла такого уровня, что сейчас позволить себе «шпионские игрушки» может не только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Установить программу, которая по той или иной технологии распознает содержание всех отправленных писем, можно уже без помощи интернет-провайдеров.