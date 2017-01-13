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Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

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Радиостанция «Эхо Москвы» в Челябинске

Два класса в школах Челябинска вернут на карантин по гриппу
Два класса в школах Челябинска вернут на карантин по гриппу
Уроки частично отменили в лицее №11 и школе №147. В обоих учебных заведениях на занятия не выйдут по одному классу. Остальные школьники Челябинска будут учиться в обычном режиме.
После скандала из-за логотипа Сатки Лебедев и Навальный встретятся в прямом эфире
После скандала из-за логотипа Сатки Лебедев и Навальный встретятся в прямом эфире
Дебаты между руководителями дизайн-студии и Фонда борьбы с коррупцией начнутся сегодня в 19 часов по московскому времени на телеканале «Дождь».
Челябинская область получит 1 млрд рублей на дороги
Челябинская область получит 1 млрд рублей на дороги
Деньги пойдут на ремонт магистралей Челябинской агломерации и снижение очагов аварийности. Общая протяженность дорог, которые предстоит обновить, составляет более 2 тыс. 300 километров.
40% челябинцев не обнаружили позитивных изменений в жизни города в 2016 году
40% челябинцев не обнаружили позитивных изменений в жизни города в 2016 году
Горожанам предложили ответить на вопрос о том, в каких аспектах жизни города и его населения в 2016 году произошли наиболее заметные положительные сдвиги.
Партия «Родина» обжалует полумиллионный иск рекламщиков за агитматериалы Алексея Севастьянова
Партия «Родина» обжалует полумиллионный иск рекламщиков за агитматериалы Алексея Севастьянова
Руководство не согласно с решением Арбитражного суда о взыскании денег в пользу магнитогорской компании "Доходное место". Партия подает апелляцию в вышестоящую инстанцию.
Из-за массового ДТП на трассе М5 парализовано движение
Мэр Катав-Ивановска ушел в отставку
Южноуральские депутаты предлагают отменить штрафы за стоп-линию
Южноуральские предприниматели будут искать новые рынки сбыта на Тайване
К челябинскому театру оперы и балета пристроят два новых помещения
Браконьер оставил лосенка без матери, застрелив взрослую самку
Спасенная в Еткульском районе рысь отгрызла раненую лапу
В Челябинской области установили лимит зарплат главврачей
Челябинск все утро стоял в пробках из-за снежных дорог и ДТП
Наркоманов в Челябинской области будут реабилитировать за счет бюджета
Челябинка из мести выложила в интернет эротическое видео мужа с любовницей
В Челябинской области инспектор ДПС спас из огня пенсионера
Минстрой утвердил показатель стоимости жилья в Челябинской области на первый квартал 2017 года
Борис Дубровский потребовал от правительства повысить финансовую дисциплину
В Челябинске ВАЗ влетел в маршрутку с пассажирами
Программы
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Нескучное право - 25 января – День штурмана ВМФ. Занимательные факты из истории
В первую очередь интерес представляет причина выбора для празднования именно даты 25 января. А выбор такой не случаен.
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Нескучное право - Штрафы за купальники. В каких странах и городах по улицам нельзя ходить в шортах и коротких юбках?
В программе - о некоторых правилах хорошего тона, закрепленных на уровне законодательства разных стран
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Свой дом - Продажи новостроек эконом-класса в Челябинске снизились в три раза
По словам директора центра недвижимости "Форум" Игоря Чернядьева, есть две главные причины у возникновения такой ситуации. Первая - это кризис, который не позволяет людям надеяться на лучшее и заставляет воздержаться от крупных покупок, в том числе жилья. Вторая - ситуация с компанией "Гринфлайт" и микрорайоном «Академ Riverside».
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Экономика и бизнес - Слежка за электронной перепиской сотрудников компаний в основном законна, но бессмысленна
Разработка технических средств мониторинга достигла такого уровня, что сейчас позволить себе «шпионские игрушки» может не только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Установить программу, которая по той или иной технологии распознает содержание всех отправленных писем, можно уже без помощи интернет-провайдеров.