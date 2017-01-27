Радиостанция «Эхо Москвы» в Челябинске

Индекс доходов жителей Челябинской области в январе снизился на 7,5 пунктов
Индекс доходов жителей Челябинской области в январе снизился на 7,5 пунктов
Южный Урал вместе с Хабаровским краем, Бурятией, Северной Осетией, Владимирской и Калининградской областями оказался в двадцатке наиболее быстро беднеющих регионов.
На рекультивацию челябинской свалки из бюджета потратят 1 млрд рублей
На рекультивацию челябинской свалки из бюджета потратят 1 млрд рублей
Направить на эту работу деньги городской казне нужно до 2018 года, в котором старая площадка должна быть закрыта.
Главу Каслинского района сняли с должности и обвинили в превышении полномочий
Главу Каслинского района сняли с должности и обвинили в превышении полномочий
Причина - снос объекта культурного наследия и строительтво на его месте нового здания.
В выходные в Челябинской области похолодает до -32 градусов
В выходные в Челябинской области похолодает до -32 градусов
Сильного понижения температуры синоптики ожидают в горных и низинных территориях Южного Урала в ночь на воскресенье, 5 февраля.
Свердловская область вложит 50 млн рублей в подготовку проекта ВСМ Челябинск-Екатеринбург
Свердловская область вложит 50 млн рублей в подготовку проекта ВСМ Челябинск-Екатеринбург
Соседний регион войдет в складочный капитал хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль».
Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить
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Свой дом - Продажи новостроек эконом-класса в Челябинске снизились в три раза
По словам директора центра недвижимости "Форум" Игоря Чернядьева, есть две главные причины у возникновения такой ситуации. Первая - это кризис, который не позволяет людям надеяться на лучшее и заставляет воздержаться от крупных покупок, в том числе жилья. Вторая - ситуация с компанией "Гринфлайт" и микрорайоном «Академ Riverside».
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Экономика и бизнес - Слежка за электронной перепиской сотрудников компаний в основном законна, но бессмысленна
Разработка технических средств мониторинга достигла такого уровня, что сейчас позволить себе «шпионские игрушки» может не только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Установить программу, которая по той или иной технологии распознает содержание всех отправленных писем, можно уже без помощи интернет-провайдеров.