Радиостанция «Эхо Москвы» в Челябинске

Сумасшедшие гонки на нелепых катательных аппаратах в Челябинске
Сумасшедшие гонки на нелепых катательных аппаратах в Челябинске
В Челябинске пройдут гонки нелепых катательных аппаратов - «ЦАРЬ ГОРЫ». Соревнования по спуску с горы на самодельных конструкциях организует радио DFM.
Воспитатель до синяков избила ребенка проводом от зарядника
Воспитатель до синяков избила ребенка проводом от зарядника
Поводом для этого стало то, что мальчик вырезал свое изображение из общей фотографии группы. Жертвой побоев 21 декабря стал 5-летний сын женщины.
Девальвация рубля заставит многих южноуральцев покупать меньше импортных товаров
Девальвация рубля заставит многих южноуральцев покупать меньше импортных товаров
Если в 2017 году Минфин выполнит свои планы по принудительному ослаблению российской валюты на 10%, то это в первую очередь скажется на рядовых гражданах, считают эксперты.
Эксперт: отмена санкций обвалит экономику Челябинской области
Эксперт: отмена санкций обвалит экономику Челябинской области
Такой прогноз сделал председатель челябинского отделения «Деловой России» Константин Захаров.
Гордума Челябинска рассмотрит вопрос об отставке директоров транспортных предприятий
Гордума Челябинска рассмотрит вопрос об отставке директоров транспортных предприятий
Причина - неудовлетворительные результаты работы. Отстранения руководителей МУПов потребовал депутат Константин Нациевский.
У супружеской пары в Челябинской области арестовали вертолет за долг в 750 млн рублей
Камерный театр подарит на День влюбленных безлимитный абонемент самой красивой паре Челябинска
Стало известно, как будут выглядеть новые купюры номиналом 200 и 2 тыс. рублей
Сделки по продаже готового бизнеса в Челябинске за год подешевели на треть
В 2017 году МСБ Челябинской области будет сложнее добиться господдержки
Педофил в Челябинской области целый год насиловал 12-летнюю девочку
На школу в Парковом Челябинская область получила 175 млн рублей из федерального бюджета
Руку женщины зажало в тестораскаточной машине на предприятии в Челябинске
В Челябинской области производили масло, порождающее нервные расстройства
Преступная группа из 18 человек украла у банка в Челябинске 22 млн рублей
В Челябинске будут судить мужчину, бросавшегося под дорогие машины ради получения денег
Через Челябинскую область пройдет всероссийский автопробег по заповедникам
Москва даст Челябинской области свыше 180 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
В Челябинске опубликован список самых пьющих профессий
Торговые центры в Челябинской области теряют покупателей
Программы
3001ris.jpg
Нескучное право - Сколько крысиных шерстинок может быть в килограмме риса? Необычная норма установлена в Индии
Подборка интересных правил и законов, связанных с питанием
3001samsa2.jpg
Нескучное право - Почему в Сомали запрещена самса, а в Россию нельзя ввозить рыбу фугу?
Какие ограничения в области питания существуют в разных странах?
3009stroit.jpg
Свой дом - Продажи новостроек эконом-класса в Челябинске снизились в три раза
По словам директора центра недвижимости "Форум" Игоря Чернядьева, есть две главные причины у возникновения такой ситуации. Первая - это кризис, который не позволяет людям надеяться на лучшее и заставляет воздержаться от крупных покупок, в том числе жилья. Вторая - ситуация с компанией "Гринфлайт" и микрорайоном «Академ Riverside».
2408perepiska.jpg
Экономика и бизнес - Слежка за электронной перепиской сотрудников компаний в основном законна, но бессмысленна
Разработка технических средств мониторинга достигла такого уровня, что сейчас позволить себе «шпионские игрушки» может не только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Установить программу, которая по той или иной технологии распознает содержание всех отправленных писем, можно уже без помощи интернет-провайдеров.