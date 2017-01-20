Радиостанция «Эхо Москвы» в Челябинске

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Нескучное право
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30.01.2017 г. | 13:38
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30.01.2017 г. | 13:33
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Программы
По словам директора центра недвижимости "Форум" Игоря Чернядьева, есть две главные причины у возникновения такой ситуации. Первая - это кризис, который не позволяет людям надеяться на лучшее и заставляет воздержаться от крупных покупок, в том числе жилья. Вторая - ситуация с компанией "Гринфлайт" и микрорайоном «Академ Riverside».
Экономика и бизнес - Слежка за электронной перепиской сотрудников компаний в основном законна, но бессмысленнаРазработка технических средств мониторинга достигла такого уровня, что сейчас позволить себе «шпионские игрушки» может не только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Установить программу, которая по той или иной технологии распознает содержание всех отправленных писем, можно уже без помощи интернет-провайдеров.