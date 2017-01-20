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Нескучное право
Топ-5 новостей Челябинска

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Радиостанция «Эхо Москвы» в Челябинске

Смог в Челябинске сохранится до вечера понедельника
Смог в Челябинске сохранится до вечера понедельника
В областном управлении МЧС порекомендовали южноуральцам отказаться в выходные от активного отдыха и вообще не выходить без серьезной причины из дома.
Глава минобра Челябинской области сделал заявление по поводу прыжка семиклассницы с крыши на ЧТЗ
Глава минобра Челябинской области сделал заявление по поводу прыжка семиклассницы с крыши на ЧТЗ
Александр Кузнецов прокомментировал инцидент, произошедший в декабре 2016 года. Школьница бросилась вниз с площадки недостроенного здания на улице Хохрякова.
Угрожавшего взорвать жилой дом на ЧТЗ наркомана задержала полиция
Угрожавшего взорвать жилой дом на ЧТЗ наркомана задержала полиция
Операция силовиков во дворе дома по адресу ул. Марченко, 37 заняла около часа.
Голландцам дали 1,5 млн рублей за лучшую концепцию облика Челябинска
Голландцам дали 1,5 млн рублей за лучшую концепцию облика Челябинска
Сегодня, 27 января, объявили победителей открытого творческого конкурса, организованного мэрией.
IKEA начнет инвестировать в строительство комплекса в под Челябинском в 2017 году
IKEA начнет инвестировать в строительство комплекса в под Челябинском в 2017 году
«Это прописано в наших дорожных картах. Проект должен быть реализован до 2020 года. Важно уложиться в эти сроки», - сообщил глава Агенства инвестиционного развития Анатолий Лобко.
Маршрутка влетела в столб у Алого поля в Челябинске, есть пострадавшие
В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего продавцам алкомаркета ножом из-за бутылки коньяка
Отец ребенка украл в детском саду кошелек у одной из родительниц
Топ-5 новостей Челябинска, которые вы могли пропустить
Прожиточный минимум для южноуральцев урезали на 300 рублей
Агентство инвестразвития Челябинской области в этом году увеличит привлечение инвестиций вдвое
Убившему двоих человек в пьяной драке южноуральцу добавили тюремный срок
Челябинские рыбаки проложили автомобильную дорогу по льду Шершней
Челябинец три года грабил один и тот же банк с шокером и пистолетом-зажигалкой
Горнолыжный комплекс под Трехгорным заплатил 200 тыс. ребенку за травму ноги
Наркоман с гранатой угрожает взорвать себя в доме на Марченко
Подростки в Трехгорном разрушили ледовый городок
Взбесившийся бык насмерть забодал женщину в Варненском районе
Челябинцы чаще всего опаздывают на работу из-за пробок
Горнолыжный комплекс «Евразия» превратят в круглогодичный центр активного отдыха
Программы
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Нескучное право - 25 января – День штурмана ВМФ. Занимательные факты из истории
В первую очередь интерес представляет причина выбора для празднования именно даты 25 января. А выбор такой не случаен.
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Нескучное право - Штрафы за купальники. В каких странах и городах по улицам нельзя ходить в шортах и коротких юбках?
В программе - о некоторых правилах хорошего тона, закрепленных на уровне законодательства разных стран
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Свой дом - Продажи новостроек эконом-класса в Челябинске снизились в три раза
По словам директора центра недвижимости "Форум" Игоря Чернядьева, есть две главные причины у возникновения такой ситуации. Первая - это кризис, который не позволяет людям надеяться на лучшее и заставляет воздержаться от крупных покупок, в том числе жилья. Вторая - ситуация с компанией "Гринфлайт" и микрорайоном «Академ Riverside».
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Экономика и бизнес - Слежка за электронной перепиской сотрудников компаний в основном законна, но бессмысленна
Разработка технических средств мониторинга достигла такого уровня, что сейчас позволить себе «шпионские игрушки» может не только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Установить программу, которая по той или иной технологии распознает содержание всех отправленных писем, можно уже без помощи интернет-провайдеров.