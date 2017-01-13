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Топ-5 новостей Челябинска

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Радиостанция «Эхо Москвы» в Челябинске

В Челябинске школьница прыгнула с 7-го этажа из-за проблем с учебой
В Челябинске школьница прыгнула с 7-го этажа из-за проблем с учебой
Семья девочки обвиняет в случившемся учителя математики. Об этом 31tv.ru заявили родители 13-летней пострадавшей, которая чудом осталась жива, но получила тяжелые травмы.
87-летняя ветеран ВОВ, которую отказывались госпитализировать, скончалась в больнице
87-летняя ветеран ВОВ, которую отказывались госпитализировать, скончалась в больнице
По предварительным данным, у престарелой женщины имелось объемное образование головного мозга.
В районе Коркино содержание бензапирена в воздухе в четыре раза превысило норму
В районе Коркино содержание бензапирена в воздухе в четыре раза превысило норму
Таков результат мониторинга, проведенного Роспотребнадзором. Пробы специалисты брали в период неблагоприятных метеоусловий.
СК проверяет сведения об отказе врачей госпитализировать ветерана ВОВ в Челябинске
СК проверяет сведения об отказе врачей госпитализировать ветерана ВОВ в Челябинске
Речь идет о сообщении, которое попало в СМИ в четверг, 19 января. По их информации, 87-летнюю челябинку отказались обслуживать в больнице.
СК проверяет информацию о жестоком избиении детей в ледовом городке Магнитогорска
СК проверяет информацию о жестоком избиении детей в ледовом городке Магнитогорска
Сообщение об инциденте в четверг, 19 января, распространила мать одного из пострадавших мальчиков. Отец ребенка обратился в полицию.
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Разработка технических средств мониторинга достигла такого уровня, что сейчас позволить себе «шпионские игрушки» может не только крупная компания с большими финансовыми возможностями. Установить программу, которая по той или иной технологии распознает содержание всех отправленных писем, можно уже без помощи интернет-провайдеров.